Телефон Philips Xenium может проработать 100 дней от одного заряда

2019-02-04, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Philips Xenium; [28]
На российском рынке стартовали продажи телефона Philips Xenium E580, который может похвастаться своей автономностью Аппарат оснастили аккумулятором на 3100 мАч. Если верить производителю, новинка может проработать на одном заряде до 100 дней в режиме ожидания или до 39 часов в режиме разговора. Также аппарат способен заряжать другие устройства, вроде плееров и смартфонов. Также новинка получила 2,8-дюймовый дисплей с разрешением 240:320 пикселей, 2 Мп камеру со вспышкой, слот для карт памяти, поддержку двух SIM-карт и Bluetooth 3.0. Габариты устройства равны 133,5:57:14,9 мм, масса – 144,5 г. Цена Philips Xenium E580 составляет 4 990 рублей.


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