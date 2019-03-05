Телефон начального уровня Lava Z40

Компания Lava выпустила новый смартфон начального уровня Lava Z40.

Lava Z40 имеет 4-дюймовый дисплей с разрешением 400 х 800 пикселей и защищен панелью Corning Gorilla Glass 2.5D, которая может защитить его от царапин и падений. С точки зрения программного обеспечения, устройство работает на Android v8.1 (Oreo) Go Edition, которая представляет собой облегченную версию мобильной ОС Google и поставляется с выпуском приложений Go вместе с функцией Data Saver. Внутренняя память телефона установлена ​​на 8 ГБ, но есть возможность расширить ее до 64 ГБ. Lava Z40 питается от четырехъядерного процессора с тактовой частотой 1,4 ГГц и в паре с 1 ГБ ОЗУ. Телефон содержит батарею емкостью 2250 мАч. Lava Z40 доступен в двух цветовых вариантах: черном и красном, а стоимость его будет составлять 50 долларов.