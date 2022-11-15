Телевизионная приставка Nokia Streaming Box 8010 основана на Android TV 11

Телевизионная приставка Nokia Streaming Box 8010 базируется на платформе Amlogic S905X4-K с четырьмя ядрами Cortex-A55 и графическим процессором Mali-G31 MP2. На борту устройства 4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ флэш-памяти. Телеприставка поддерживает технологию Dolby Atmos, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0. Есть порты HDMI, USB-A и USB-C и аналоговый AV.
Устройство работает под управлением Android TV 11. Nokia Streaming Box 8010 может выводить изображение в 4К при 60 кадрах в секунду.
Рекомендованная цена Nokia Streaming Box 8010 составляет 130 евро.