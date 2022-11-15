Телевизионная приставка Nokia Streaming Box 8010 основана на Android TV 11

На рынке появилась новая телевизионная приставка под названием Nokia Streaming Box 8010.

Телевизионная приставка Nokia Streaming Box 8010 базируется на платформе Amlogic S905X4-K с четырьмя ядрами Cortex-A55 и графическим процессором Mali-G31 MP2. На борту устройства 4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ флэш-памяти. Телеприставка поддерживает технологию Dolby Atmos, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0. Есть порты HDMI, USB-A и USB-C и аналоговый AV.

Устройство работает под управлением Android TV 11. Nokia Streaming Box 8010 может выводить изображение в 4К при 60 кадрах в секунду.

Рекомендованная цена Nokia Streaming Box 8010 составляет 130 евро.