Телевизор Blaupunkt QLED TV 43QD7050 оценен в $350

Компания Blaupunkt выпустила в Индии телевизор Blaupunkt QLED TV 43QD7050, который основан на 43-дюймовой QLED-панели с разрешением 3840:2160 пикселей. Новинка также характеризуется стандартной кадровой частотой 60 Гц, углами обзора 178 градусов, максимальной яркостью 550 нит, контрастностью 5000:1, отображением 1,1 миллиарда цветовых оттенков, поддержкой HDR10+, Dolby Vision, MEMC и HLG, 4-ядерной однокристальной системой MediaTek MT9602 с графикой Mali-G52MC1, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ флеш-памяти, 50-Вт акустической системой поддержкой Dolby Atmos, Dolby Digital и DTS TruSurround, адаптерами Bluetooth 5.0 и двухдиапазонного Wi-Fi, тремя интерфейсами HDMI с поддержкой e-ARC, двумя разъемами USB, портом Ethernet, поддержкой Chromecast и AirPlay, а также предустановленной ОС Google TV. Цена телевизора в Индии составляет 350 долларов.