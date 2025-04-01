Телевизор Haier M80F Series Mini LED 4K TV оценен в 675 долларов

Компания Haier пополнила ассортимент телевизоров серией M80F Series Mini LED 4K TV, в которую вошли модели с диагональю 55, 65, 75 и 85 дюймов. Новинки характеризуются панелями с подсветкой Mini LED, разрешением 3840:2160 точек, кадровой частотой 120 Гц с технологией DLG, пиковой яркостью 800 нит, поддержкой HDR10, Dolby Vision, Dolby Vision IQ и MEMC, сертификацией TÜV Rheinland, поддержкой технологии Low Blue Light для снижения интенсивности синего света, акустической системой формата 2.1 с поддержкой Dolby Atmos и dbx-tv, а также предустановленной операционной системой Google TV. Телевизоры оценены на дебютном индийском рынке от 675 долларов.

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