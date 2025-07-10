Телевизор Hisense 116UX оценили в 30000 евро

Компания Hisense выпустила на глобальный рынок топовый телевизор 116UXQ, который обойдется в 25 тысяч долларов или 30 тысяч евро в зависимости от рынка.

Новинка характеризуется 116-дюймовой панелью с разрешением 4K, максимальной яркостью 8000 нит, 20000 зонами локальной подсветки, 95-процентным покрытием цветовой палитры BT.2020, поддержкой технологий Dolby Vision IQ, HDR10+ и IMAX Enhanced, режимом Filmmaker Mode, кадровой частотой 165 Гц или 288 Гц с разрешением Full HD в игровом режиме, автоматическим режимом низкой задержки (ALLM), поддержкой AMD FreeSync Premium Pro, звуковой системой формата 6.2.2 от Devialet, предустановленной операционной системой Google TV на американском рынке или ОС Vidaa на европейском.