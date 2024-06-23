Телевизор Hisense E8N Ultra оценен в 2340 долларов

Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров серией E8N Ultra, в которую вошли модели с диагональю 75 и 85 дюймов. Новинки характеризуются панелями Mini LED с 4000 и 5376 зонами подсветки соответственно, разрешением 4K, кадровой частотой 144 Гц (разгон до 288 Гц), пиковой яркостью XDR Pro 5800 нит, 90% покрытием цветового пространства BT 2020 и 98% DCI-P3, поддержкой Dolby Vision, платформой с четырьмя ядрами A73, 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, акустикой формата 2.1.2 с Dolby Atmos, адаптерами Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, а также портами HDMI 2.1, USB-A 2.0, USB-A 3.0 и RJ45. Телевизоры оценены в 1790 и 2430 долларов соответственно.