Телевизор Hisense S7N CanvasTV 4K QLED оценен в $1000

Компания Hisense пополнила ассортимент дизайнерских телевизоров моделью S7N CanvasTV 4K QLED Google TV, которая уже появилась в американской продаже по цене в 1000 и 1300 долларов за версии с диагональю 55 и 65 дюймов соответственно.

Новинка характеризуется ультратонким корпусом с возможностью закрепить телевизор вплотную к стене, деревянной рамкой с возможностью замены посредством магнитных креплений, антибликовым покрытием Hi-Matte, QLED-панелью с разрешением 3840:2160 точек, кадровой частотой 144 Гц (VRR), поддержкой Dolby Vision, HDR10+ и HLG, датчиком освещённости RGB, 36-Вт динамиками с поддержкой DTS Virtual X, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.3, интерфейсами HDMI 2.1 (eARC), HDMI 2.0 и USB 2.0, а также предустановленной ОС Google TV.