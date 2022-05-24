Телевизор Huawei Smart Screen SE теперь доступен для предварительного заказа в Китае

В прошлом месяце Huawei запустила на китайском рынке свою новую серию Smart TV — Huawei Smart Screen SE с пятью различными размерами экрана. Сегодня модели серии Huawei Smart Screen SE доступны для предварительного заказа в Китае, а официальная продажа начнется 31 мая.

Модели Huawei Smart Screen SE Pro оснащены дисплеем, который поддерживает 92% цветовой гаммы DCI-P3, быстрое и плавное ( MEMC ) качество изображения Honghu. Под капотом устройства установлено 3 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной памяти. Телевизор поставляется с поддержкой нескольких интеллектуальных функций, включая плавную передачу вызовов и функции отслеживания портрета. С помощью этой функции, когда вызов поступает в той же локальной сети, пользователи могут быстро перевести вызов с мобильного телефона на смарт-экран. Что касается цены, модель SE43 стоит 1699 юаней (~ 255 долларов), модель SE55 — 2199 юаней (~ 330 долларов), а модель SE65 — 3199 юаней (~ 480 долларов). SE55 Pro стоит 2599 юаней (~ 390 долларов), а SE65 Pro стоит 3599 юаней, что составляет около 540 долларов.