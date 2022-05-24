Телевизор Huawei Smart Screen SE теперь доступен для предварительного заказа в Китае

В прошлом месяце Huawei запустила на китайском рынке свою новую серию Smart TV — Huawei Smart Screen SE с пятью различными размерами экрана. Сегодня модели серии Huawei Smart Screen SE доступны для предварительного заказа в Китае, а официальная продажа начнется 31 мая.

Модели Huawei Smart Screen SE Pro оснащены дисплеем, который поддерживает 92% цветовой гаммы DCI-P3, быстрое и плавное ( MEMC ) качество изображения Honghu. Под капотом устройства установлено 3 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной памяти. Телевизор поставляется с поддержкой нескольких интеллектуальных функций, включая плавную передачу вызовов и функции отслеживания портрета. С помощью этой функции, когда вызов поступает в той же локальной сети, пользователи могут быстро перевести вызов с мобильного телефона на смарт-экран. Что касается цены, модель SE43 стоит 1699 юаней (~ 255 долларов), модель SE55 — 2199 юаней (~ 330 долларов), а модель SE65 — 3199 юаней (~ 480 долларов). SE55 Pro стоит 2599 юаней (~ 390 долларов), а SE65 Pro стоит 3599 юаней, что составляет около 540 долларов.
Xiaomi представила линейку телевизоров Smart TV 5A…
Xiaomi представила линейку телевизоров Smart TV 5AXiaomi официально представила линейку недорогих телевизоров Smart TV 5A. В серию входят три модели — с эк…
Sony выпустила 32-дюймовый телевизор Sony Bravia 32W830K…
Sony выпустила 32-дюймовый телевизор Sony Bravia 32W830KSony выпустила 32-дюймовый смарт-телевизор Bravia 32W830K в Индии. Японский технологический гигант извест…
Представлен 4K-телевизор Sony Bravia X75K …
Представлен 4K-телевизор Sony Bravia X75K Компания Sony пополнила ассортимент телевизоров моделью Bravia X75K 4K, которая вышла в версиях с диагона…
Телевизор Redmi A58 2022 появился в продаже…
Телевизор Redmi A58 2022 появился в продажеКомпания Xiaomi дала старт китайским продажам телевизора Redmi A58 2022, который был представлен нескольк…
58-дюймовый телевизор Redmi A58 2022 оценен в $245…
58-дюймовый телевизор Redmi A58 2022 оценен в $245Компания Xiaomi представила телевизор Redmi A58 2022, который уже доступен для предварительного заказа в …
100-дюймовый Redmi Max 100 доступен для заказа…
100-дюймовый Redmi Max 100 доступен для заказаБренд Redmi начал прием предзаказов на 100-дюймовый телевизор Redmi Max 100, который стоит 3150 долларов.…
Выпущена серия мини-светодиодных телевизоров TCL Q10G с разр…
Выпущена серия мини-светодиодных телевизоров TCL Q10G с разрСерия мини-светодиодных телевизоров TCL Q10G запущена в Китае. Серия предлагается с четырьмя размерами эк…
65-дюймовый телевизор TCL T8E Max оценен в $720…
65-дюймовый телевизор TCL T8E Max оценен в $720Компания TCL пополнила ассортимент телевизоров серией T8E Max, которая состоит из 65- и 75-дюймовой модел…
Обзор HIPER Cinema D12. Недорогой проектор с ярким LED и AndroidОбзор HIPER Cinema D12. Недорогой проектор с ярким LED и Android
Обзор SberBox Top (SBDV-00013). ТВ-медиацентр со встроенной камеройОбзор SberBox Top (SBDV-00013). ТВ-медиацентр со встроенной камерой
Обзор HYUNDAI H-LED43FU7004. Умный телевизор с платформой Салют ТВОбзор HYUNDAI H-LED43FU7004. Умный телевизор с платформой Салют ТВ
Обзор Apple TV 4K 32GB, 2021. Медиаплеер с поддержкой 4K HDRОбзор Apple TV 4K 32GB, 2021. Медиаплеер с поддержкой 4K HDR
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor