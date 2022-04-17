Телевизор Huawei Smart Screen V65 Pro получит 6 ГБ ОЗУ

Сетевые инсайдеры поделились информацией об умном телевизоре Huawei Smart Screen V65 Pro, официальная презентация которого ожидается уже в этом или в следующем месяце. Устройству приписывают наличие панели Mini-LED диагональю 65 дюймов и разрешением 4К, встроенной веб-камеры с датчиком изображения разрешением 24 Мп, 64 ГБ встроенной флеш-памяти и внушительных 6 ГБ оперативной памяти. Ориентировочная цена телевизора пока не раскрывается, однако за Smart Screen V65 сейчас просят в Китае около 1100 долларов. Более продвинутый Smart Screen V65 Pro, разумеется, окажется дороже.