Телевизор Huawei Smart Screen V75 Pro поступил в продажу в Китае

Телевизор Huawei Smart Screen V75 Pro запущен в Китае. Он был представлен вместе с 65-дюймовой версией в конце апреля. Младший представитель серии поступил в продажу сразу, а Smart Screen V75 Pro — только сейчас. Интересно, что из-за падения курса к началу продаж телевизор даже немного подешевел. Теперь за телевизор необходимо заплатить 15 999 юаней (2390 долларов) вместо 16 199 юаней (2420 долларов).

Напомним, что Huawei Smart Screen V75 Pro оснащен 75-дюймовым экраном Super Mini-LED с разрешением 4K и частотой кадров 120 Гц. Экран характеризуется пиковой яркостью 1000 кд/м2 и покрытием 97% цветового пространства DCI-P3. В качестве программной платформы используется HarmonyOS. Устройство имеет встроенную 24-мегапиксельную веб-камеру, акустическую систему Devialet 3.1.2 и порт HDMI 2.1.
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