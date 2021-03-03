Телевизор LG OLED 48CX TV оценен в $2700

Компания LG пополнила ассортимент OLED-телевизоров моделью LG OLED 48CX TV, которая предназначена для самых взыскательных геймеров. Новинка характеризуется 48-дюймовой панелью с поддержкой NVIDIA G-Sync, временем отклика матрицы 1 мс, поддержкой HDR, процессором Alpha 9 Gen 3 с поддержкой самых современных игровых технологии и функций, интерфейсом HDMI 2.1, режимом режиссёра для автоматической настройки ТВ в соответствии с задумкой режиссера фильма, поддержкой технологий Dolby Vision IQ и Dolby Atmos, Google Assistant, Alexa, Apple AirPlay 2 и HomeKit. Цена телевизора на индийском рынке составляет 2700 долларов. Дата начала продаж пока не сообщается.