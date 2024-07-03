Телевизор LG OLED evo M4 2024 оценен в $38400

Компания LG представила на международном рынке линейку телевизоров LG OLED evo M4 2024, в которую вошли модели с диагоналями 65, 77, 83 и 97 дюймов. Новинки характеризуются OLED-панелями с разрешением 4K, кадровой частотой 144 Гц (VRR), поддержкой технологий Dolby Vision, HDR10 и HLG, синхронизации G-SYNC и AMD FreeSync Premium, беспроводным модулем-концентратором Zero Connect Box, который для подключения других устройств, платформой α11 AI Processor 4K с NPU, 60-Вт акустической системой формата 4,2 с поддержкой Dolby Atmos, интерфейсами HDMI 2.1, USB, Ethernet, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth v5.1, а также предустановленной операционной системой webOS 24. Младшая версия оценена на дебютном гонконгском рынке в 5755 долларов, а старшая – в 38400 долларов.