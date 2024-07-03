Телевизор LG OLED evo M4 2024 оценен в $38400

Компания LG представила на международном рынке линейку телевизоров LG OLED evo M4 2024, в которую вошли модели с диагоналями 65, 77, 83 и 97 дюймов. Новинки характеризуются OLED-панелями с разрешением 4K, кадровой частотой 144 Гц (VRR), поддержкой технологий Dolby Vision, HDR10 и HLG, синхронизации G-SYNC и AMD FreeSync Premium, беспроводным модулем-концентратором Zero Connect Box, который для подключения других устройств, платформой α11 AI Processor 4K с NPU, 60-Вт акустической системой формата 4,2 с поддержкой Dolby Atmos, интерфейсами HDMI 2.1, USB, Ethernet, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth v5.1, а также предустановленной операционной системой webOS 24. Младшая версия оценена на дебютном гонконгском рынке в 5755 долларов, а старшая – в 38400 долларов.

Представлен 100-дюймовый телевизор Hisense Vidda NEW S100 Pr…
Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров моделью Vidda NEW S100 Pro, которая оценена на местном…
Телевизор Hisense CanvasTV оценили в 1000 долларов …
Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров линейкой CanvasTV, в которую вошли модели с диагональю…
Телевизоры Samsung QLED 4K TV 2024 оценили от 790 долларов …
Компания Samsung пополнила ассортимент телевизоров серией QLED 4K TV 2024, в которую вошли модели с диаго…
Представлены флагманские телевизоры TCL QM8…
Компания TCL пополнила ассортимент телевизоров флагманской линейкой TCL QM8, которая состоит из моделей с…
Redmi Smart Fire TV 32 2024 Edition оценен в 145 долларов …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент телевизоров моделью Redmi Smart Fire TV 32 2024 Edition, которая уж…
75-дюймовый телевизор Hisense Vidda 75V1N-PRO оценен в $510…
Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров моделью Vidda 75V1N-PRO, которая оценена на местном дл…
Телевизор Xiaomi TV S85 появился в продаже …
Компания Xiaomi выпустила в китайскую продажу представленный чуть больше недели назад телевизор Xiaomi TV…
Представлен телевизор Samsung S85D…
Компания Samsung пополнила ассортимент телевизоров серией S85D 2024 года, в которую вошли модели с диагон…
Умный QLED телевизор с саундбаром и Яндекс.ТВ. Обзор и тесты BBK 50LED-8259/UTS2CУмный QLED телевизор с саундбаром и Яндекс.ТВ. Обзор и тесты BBK 50LED-8259/UTS2C
Недорогой 32-дюймовый телевизор с безрамочным исполнением. Обзор TopDevice TDTV32CN04HНедорогой 32-дюймовый телевизор с безрамочным исполнением. Обзор TopDevice TDTV32CN04H
Обзор телевизора Hisense UXKQ Mini-LED XОбзор телевизора Hisense UXKQ Mini-LED X
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor