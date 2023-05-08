Телевизор Motorola Envision TV оценен от $120

Принадлежащий компании Lenovo бренд Motorola пополнил ассортимент телевизоров линейкой Motorola Envision TV, в которую вошли модели с диагональю экрана 32, 43 и 55 дюймов. Первая имеет разрешение HD, вторая как Full HD, так и 4K, а третья – только 4K. Младшие модели характеризуются максимальной яркостью 270 кд/м2, а версии с разрешением 4K – 330 кд/м2. Также отметим наличие 4-ядерной платформы от MediaTek, 1 или 2 ГБ оперативной памяти, предустановленной операционной системы Android TV 11, адаптеров беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, трех интерфейсов HDMI, двух разъемом USB и порта Ethernet. Самая младшая модель оценена в Индии в 120 долларов, а топовая – в 390 долларов.

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