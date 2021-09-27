Телевизор OPPO K9 75 оценен в 850 долларов...

Компания Oppo пополнила ассортимент смарт-телевизоров 75-дюймовой моделью OPPO K9 75, которая присоединилась к ранее выпущенным панелям на 43, 55 и 65 дюймов. Новинка характеризуется матрицей с разрешением 4К, кадровой частотой 60 Гц, поддержкой технологий MEMC и HDR10+, 93% охватом цветовой палитры DCI-P3, заводской калибровкой со значением DeltaE 1,5 единицы, четырехъядерной платформой MediaTek с тактовой частотой 1,5 ГГц, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, поддержкой Wi-Fi и Bluetooth, интерфейсом HDMI 2.1, акустикой мощностью 30 Вт и предустановленной ОС ColorOS TV 2.2. Телевизор появится в китайской продаже 30 сентября по цене в 850 долларов.