Телевизор OnePlus 50 Y1S Pro получит поддержку HDR10+

Компания OnePlus опубликовала пару тизеров, посвященных умному телевизору TV 50 Y1S Pro. Новинку оснастят 50-дюймовой панелью с разрешением 3840:2160 пикселей, поддержкой HDR10+, HDR10 и HLG, технологией снижения задержки ALLM (Auto Low Latency Mode), системой MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation) для компенсации размытия в динамичных сценах и большей плавности картинки, движком Gamma Engine для улучшения цветопередачи и качества изображения, поддержкой Wi-Fi и Bluetooth 5.0, аудиосистемой с 24-Вт динамиками и поддержкой Dolby Audio и поддержкой Google Assistant. Официальная презентация телевизора состоится в ближайшее время.

Комментарии и отзывы OnePlus 50 Y1S Pro
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