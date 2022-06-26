Телевизор OnePlus 50 Y1S Pro получит поддержку HDR10+

Компания OnePlus опубликовала пару тизеров, посвященных умному телевизору TV 50 Y1S Pro. Новинку оснастят 50-дюймовой панелью с разрешением 3840:2160 пикселей, поддержкой HDR10+, HDR10 и HLG, технологией снижения задержки ALLM (Auto Low Latency Mode), системой MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation) для компенсации размытия в динамичных сценах и большей плавности картинки, движком Gamma Engine для улучшения цветопередачи и качества изображения, поддержкой Wi-Fi и Bluetooth 5.0, аудиосистемой с 24-Вт динамиками и поддержкой Dolby Audio и поддержкой Google Assistant. Официальная презентация телевизора состоится в ближайшее время.