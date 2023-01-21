Телевизор OnePlus Q2 Pro получит 120-Гц OLED-экран

В сети появились характеристики флагманского телевизора OnePlus Q2 Pro, который, как ожидается будет представлен 7 февраля в Индии на презентации смартфона OnePlus 11. По данным источника, устройство оснастят 65-дюймовой QLED-панелью с 65 разрешением 4К, частотой обновления изображения 120 Гц, многокомпонентной акустической системой мощностью 70 Вт и поддержкой Dolby Atmos, поддержкой фирменного сервиса OxygenPlay, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти. Напомним, что оригинальный OnePlus Q1 Pro был выпущен еще в 2019 году.

Представлен проектор XGimi Mogo 2 Pro…
Компания XGimi представила проектор Mogo 2 Pro, который, в числе прочего, получил функции интеллектуально…
Проектор Redmi Projector Pro оценен в 140 долларов …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент проекторов моделями Redmi Projector и Redmi Projector Pro, которые …
Игровой телевизор Redmi XT Gaming TV оценен в 385 долларов …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент телевизоров линейкой Redmi XT Gaming TV, в которую вошли модели диа…
Телевизор Hisense ULEDX Mini LED 4K получил 80 Вт звука…
Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров моделью ULEDX Mini LED 4K, который может похвастаться …
Телевизор OnePlus Q2 Pro получит 120-Гц OLED-экран…
В сети появились характеристики флагманского телевизора OnePlus Q2 Pro, который, как ожидается будет пред…
OLED-телевизор LG C2 подешевел на $500…
Сетевые источники сообщают, что 42-дюймовый OLED-телевизор LG C2 подешевел на 500 долларов в США. Теперь …
Какой телевизор купить в 2023 году? Топ 5 вариантов на любой…
Выбрать подходящую модель телевизора среди всего многообразия, что есть на рынке является непростой задач…
86-дюймовый телевизор Xiaomi EA Pro оценен в $860…
Компания Xiaomi начала принимать предварительные заказы на 86-дюймовый телевизор линейки EA Pro. Старт ро…
Лучший 50 дюймовый телевизор для спальни в 2022. Xiaomi Mi TV P1 50, STARWIND SW-LED50UB401 и другиеЛучший 50 дюймовый телевизор для спальни в 2022. Xiaomi Mi TV P1 50, STARWIND SW-LED50UB401 и другие
Лучшие телевизоры с диагональю 50 дюймов из категории Лучшие телевизоры с диагональю 50 дюймов из категории "цена-качество" для фильмов, сериалов и игр
Обзор HIPER H32YQ2200GR. Недорогой Яндекс.ТВ с АлисойОбзор HIPER H32YQ2200GR. Недорогой Яндекс.ТВ с Алисой
Обзор realme TV 43 (RMV2004). Надо брать?Обзор realme TV 43 (RMV2004). Надо брать?
Телевизоры Toshiba 8900KE. Абсолютно новое изображение Телевизоры Toshiba 8900KE. Абсолютно новое изображение
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor