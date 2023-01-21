Телевизор OnePlus Q2 Pro получит 120-Гц OLED-экран

В сети появились характеристики флагманского телевизора OnePlus Q2 Pro, который, как ожидается будет представлен 7 февраля в Индии на презентации смартфона OnePlus 11. По данным источника, устройство оснастят 65-дюймовой QLED-панелью с 65 разрешением 4К, частотой обновления изображения 120 Гц, многокомпонентной акустической системой мощностью 70 Вт и поддержкой Dolby Atmos, поддержкой фирменного сервиса OxygenPlay, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти. Напомним, что оригинальный OnePlus Q1 Pro был выпущен еще в 2019 году.