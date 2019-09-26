Телевизор OnePlus TV оценен в 985 долларов

Компания OnePlus представила свой первый телевизор OnePlus TV, который оснащается 55-дюймовой QLED-панелью разрешением 4K UHD. Новинка характеризуется 120% охватом цветового пространства NTSC, отдельным микропроцессором Gamma color Magic, акустикой из восьми динамиков суммарной мощностью 50 Вт и поддержкой Dolby Atmos, предустановленным Android TV с интегрированным Google Assistant, приложением OnePlus Connect для подключения к смартфону, четырьмя интерфейсами HDMI, AV Input, оптическим выходом, а также портами USB 2.0, USB 3.0 и USB-C. В младшей версии нет саундбара и в ней лишь четыре динамика, но с той же мощностью. Телевизор оценен в 985 и 1410 долларов в зависимости от версии.