Телевизор Redmi MAX 85 2025 оценили в 665 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент крупных телевизоров моделью Redmi MAX 85 2025, которая обойдется на дебютном китайском рынке в 4700 юаней или около 665 долларов. Старт продаж на крупнейшей местной площадке JD запланирован на 12 сентября. Новинка характеризуется 85-дюймовой панелью с разрешением 4K, кадровой частотой 120 Гц в игровом режиме, поддержкой MEMC и HDR, отображением 1,07 миллиарда цветовых оттенков, точностью цветопередачи ΔE≈2, 4-ядерной платформой, 3 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6, Bluetooth-пультом с поддержкой голосового ввода и предустановленной операционной системой Xiaomi HyperOS.