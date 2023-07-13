Телевизор Samsung Mini LED QNC990 оценен в $39 тысяч

Компания Samsung пополнила ассортимент телевизоров моделью QNC990, которая основана на 98-дюймовой Mini LED-панели с разрешением 8К. Новинка также характеризуется частотой обновления 144 Гц, поддержкой таких технологий, как HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive, HDR10+ Gaming, HLG, AMD FreeSync Premium Pro и Dolby Atmos Wireless, акустической системой 6.4.4 суммарной мощностью 120 Вт, четырьмя интерфейсами HDMI 2.1, разъемами USB-A и адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Телевизоры уже можно приобрести на домашнем для производителя южнокорейском рынке за 39 тысяч долларов. Покупателям этого телевизора бесплатно достанется 85-дюймовая модель The Frame TV и саунд-бар HW-Q990C.