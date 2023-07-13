Телевизор Samsung Mini LED QNC990 оценен в $39 тысяч

Компания Samsung пополнила ассортимент телевизоров моделью QNC990, которая основана на 98-дюймовой Mini LED-панели с разрешением 8К. Новинка также характеризуется частотой обновления 144 Гц, поддержкой таких технологий, как HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive, HDR10+ Gaming, HLG, AMD FreeSync Premium Pro и Dolby Atmos Wireless, акустической системой 6.4.4 суммарной мощностью 120 Вт, четырьмя интерфейсами HDMI 2.1, разъемами USB-A и адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Телевизоры уже можно приобрести на домашнем для производителя южнокорейском рынке за 39 тысяч долларов. Покупателям этого телевизора бесплатно достанется 85-дюймовая модель The Frame TV и саунд-бар HW-Q990C.

Представлены OLED-телевизоры Panasonic MZ1500 …
Компания Panasonic пополнила ассортимент телевизоров серией Panasonic MZ1500, в которую вошли модели с д…
QLED-телевизоры TCL T6G оценены от 430 долларов…
Компания TCL объявила цены на анонсированные ранее телевизоры серии T6G, в которую вошли модели с диагона…
Сверхтонкий 85-дюймовый Skyworth A7D оценен в $2000 …
Компания Skyworth дала старт продажам телевизоров серии A7D, которые могут похвастаться корпусом толщиной…
Huawei Smart Screen S3 Pro появился в продаже …
Компания Huawei дала старт китайским продажам 86-дюймового смарт-ТВ Smart Screen S3 Pro, который оценен в…
Представлены телевизоры Infinix W1 QLED…
Компания Infinix пополнила ассортимент телевизоров серией Infinix W1 QLED, в которую вошли модели с диаго…
98-дюймовый телевизор Sony X90L оценен в $5785…
Компания Sony пополнила ассортимент высокопроизводительных игровых телевизоров моделью Sony X90L с 98-дюй…
Представлены недорогие телевизоры Infinix X3IN…
Компания Infinix пополнила ассортимент недорогих телевизоров моделями Infinix 32X3IN и 43X3IN, которые оц…
90-дюймовый телевизор Redmi MAX появился в продаже …
Компания Xiaomi дала старт китайским продажам 90-дюймового телевизора Redmi MAX, который оценен в 1155 д…
Обзор Hyundai H-LED50QBU7500 QLED. QLED телевизор за недорогоОбзор Hyundai H-LED50QBU7500 QLED. QLED телевизор за недорого
Обзор realme TV 43 (RMV2004). Надо брать?Обзор realme TV 43 (RMV2004). Надо брать?
Как выбрать телевизор в 2023. Подробный гайдКак выбрать телевизор в 2023. Подробный гайд
Обзор KIVI 32F750NW. Телевизор для кухни, спальни и детскойОбзор KIVI 32F750NW. Телевизор для кухни, спальни и детской
Обзор HIPER H32YQ2200GR. Недорогой Яндекс.ТВ с АлисойОбзор HIPER H32YQ2200GR. Недорогой Яндекс.ТВ с Алисой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor