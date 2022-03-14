Телевизор Samsung QS95B QD-OLED засветился в сети

На сайте одного из американских интернет-магазинов появилась страничка с еще не представленным официально телевизором Samsung QS95B QD-OLED, выполненным при помощи технологии квантовых точек. Устройство характеризуется вариантами с 55 и 65-дюймовыми OLED-панелями, поддержкой цветовых профилей DCI-P3, BT.2020, предустановленной фирменной операционной системой Samsung Tizen с поддержкой голосового управления, четырьмя интерфейсами HDMI 2.1 с поддержкой кадровой частоты 120 Гц и переменной частоты обновления изображения VRR, а также встроенным OTA-тюнером ATSC 3.0 следующего поколения. При этом цена грядущих новинок пока не раскрывается, ровно как и дата официальной презентации.