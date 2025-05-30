Телевизор Skyworth Frame+ TV LN70G выпустили в России

Компания Skyworth объявила о скором российском релизе телевизора Frame+ TV LN70G, главной особенностью которого является толщина в 30 мм. Это позволяет установить его вплотную к стене, органично вписав даже в самый изысканный интерьер. Новинка характеризуется панелью с разрешением 4K, технологией QLED+, отображением 1,07 миллиарда цветовых оттенков, 90-процентным покрытием цветовой палитры DCI-P3, поддержкой Dolby Vision и HDR10+, технологиями Flicker Free и Low Blue Light для заботы о глазах пользователей, а также матовым антибликовым покрытием.

Напомним, что в марте в России вышел OLED-телевизор Skyworth SXF9800 с разрешением 4K, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 1000 нит, поддержкой Dolby Vision IQ и HDR10+, чипом Chameleon Extreme 3.0, акустикой формата 2.1.2 с 25-Вт сабвуфером и поддержкой Dolby Atmos, а также 3,9-мм корпусом.
98-дюймовый Huawei Smart Screen S6 Pro оценен в $2380…
Компания Huawei пополнила ассортимент телевизоров моделью Smart Screen S6 Pro, которая выйдет в диагоналя…
75-дюймовый телевизор Hisense A7Q QLED TV оценен в 1170 евро…
Компания Hisense выпустила в Европе серию телевизоров A7Q QLED TV, которая состоит из моделей диагональю …
Лазерный телевизор Hisense Discovery X1 оценен в 2910 доллар…
Компания Hisense объявила о выходе лазерного телевизора Discovery X1, который основан на лазере MCL39. Но…
98-дюймовый телевизор Samsung QN990F оценен в 40 тысяч долла…
Компания Samsung представила серию телевизоров Neo QLED 8K 2025, в которую вошли модели QN990F и QN900F. …
Netflix теперь поддерживает HDR10 Plus…
Стриминговый сервис Netflix добавил поддержку HDR10 Plus — этот шаг наконец позволит владельцам телевизор…
Google Chromecast неожиданно перестал работать по всему миру…
Сегодня на просторах интернета появилось очень много сообщений о сбоях в работе второго поколения Chromec…
75-дюймовый телевизор Xiaomi TV F Pro 2026 оценили в 800 евр…
Компания Xiaomi выпустила на европейский рынок телевизоры серии TV F Pro 2026, в которую вошли модели с д…
83-дюймовый телевизор LG OLED evo C5 оценили в $5400…
Компания LG объявила о выпуске серии OLED-телевизоров evo C5, в которую вошли модели с диагональю панелей…
Игровой телевизор с диагональю 100 дюймов. Обзор Toshiba 100Z670NEИгровой телевизор с диагональю 100 дюймов. Обзор Toshiba 100Z670NE
Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик 55: база, за которую не стыдноОбзор Яндекс ТВ Станция Бейсик 55: база, за которую не стыдно
Телевизор на кухню или дачу. Обзор AKAI TA32BF550Телевизор на кухню или дачу. Обзор AKAI TA32BF550
Заявка на премиум. Обзор Яндекс ТВ Станции 2-го поколения на 65Заявка на премиум. Обзор Яндекс ТВ Станции 2-го поколения на 65"
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor