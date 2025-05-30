Телевизор Skyworth Frame+ TV LN70G выпустили в России

Компания Skyworth объявила о скором российском релизе телевизора Frame+ TV LN70G, главной особенностью которого является толщина в 30 мм. Это позволяет установить его вплотную к стене, органично вписав даже в самый изысканный интерьер. Новинка характеризуется панелью с разрешением 4K, технологией QLED+, отображением 1,07 миллиарда цветовых оттенков, 90-процентным покрытием цветовой палитры DCI-P3, поддержкой Dolby Vision и HDR10+, технологиями Flicker Free и Low Blue Light для заботы о глазах пользователей, а также матовым антибликовым покрытием.

Напомним, что в марте в России вышел OLED-телевизор Skyworth SXF9800 с разрешением 4K, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 1000 нит, поддержкой Dolby Vision IQ и HDR10+, чипом Chameleon Extreme 3.0, акустикой формата 2.1.2 с 25-Вт сабвуфером и поддержкой Dolby Atmos, а также 3,9-мм корпусом.