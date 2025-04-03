Телевизор Sony Bravia 8 II оценен в 3300 евро

Компания Sony пополнила ассортимент флагманских телевизоров моделью Bravia 8 II, которая выйдет в размерах 55 и 65 дюймов по диагонали. Новинка характеризуется обновлённой матрицей QD-OLED с разрешением 4K Ultra HD, которая на 50% ярче, чем прошлое поколение, режимами Studio Calibrated с оптимизированной цветопередачей, программной оболочкой Google TV, технологией Acoustic Surface Audio+, поддержкой Dolby Vision HDR, Dolby Atmos и DTS:X, сертификацией IMAX Enhanced, а также портом HDMI 2.1 с поддержкой игр в разрешении 4K и кадровой частотой 120 Гц. Телевизор появится в европейской продаже в ближайшее время по цене в 2600 и 3300 евро.