Телевизор Sony Bravia XR OLED A80K оценен в $6900

Компания Sony пополнила ассортимент телевизоров моделями Bravia XR OLED A80K: 55-дюймовой XR-55A80K, 65-дюймовой XR-65A80K и 77-дюймовой XR-77A80K. Новинки характеризуются OLED-панелями с разрешением 4K, частотой обновления 120 Гц, возможностью отображения более миллиарда цветовых оттенков, поддержкой переменной частоты обновления (VRR), автоматическим режимом с низкой задержкой (ALLM), поддержкой HDR, игровым режимом при подключении через интерфейс HDMI 2.1, технологией Acoustic Surface Audio+ для проецирования звука с экрана посредством вибрации, режимами IMAX Enhanced и Bravia CORE Calibrated, режимом адаптивной калибровки Netflix, Dolby Vision и Dolby Atmos, технологиями XR Surround и Acoustic Surface Audio+, камерой с поддержкой управления жестами, оповещением о приближении пользователя, голосовым чатом, поддержкой Google Assistant, интерфейсом Google TV и голосовым поиском. Цена 65-дюймовой версии составляет 3300 долларов, а 77-дюймовой – 6900 долларов.