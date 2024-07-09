Телевизор TCL C765 оценен в 95 тысяч рублей

Китайская компания TCL выпустила в России телевизоры серии TCL C765, в которую вошли модели с диагональю 55, 65, 75 и 85 дюймов. Новинки характеризуются панелями QD-Mini LED с разрешением 4K, переменной кадровой частотой (VRR) 144 Гц, максимальной яркостью 2400 нит в режиме HDR, фирменными технологиями для заботы о глазах пользователя, технологией устранения визуальных артефактов Anti-Halo, игровым режимом с поддержкой синхронизации AMD FreeSync Premium Pro, чипсетом AiPQ PRO с поддержкой алгоритмов ИИ, акустической системой Onkyo 2.1 с поддержкой Dolby Atmos и DTS Virtual:X. Цены на телевизоры стартуют с 95 тысяч рублей (версия на 55 дюймов).