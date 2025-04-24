Телевизор TCL C7K оценили от 100 тысяч рублей

Компания TCL дала старт российским продажам серий телевизоров C6K и C7K, которые оценены от 80 и от 100 тысяч рублей соответственно. Первая серия получила модели с диагональю 55, 65, 75, 85 и 98 дюймов, а вторая – 55, 65, 75 и 85 дюймов. Новинки характеризуются HVA-матрицами с разрешением 4K и технологией QD-Mini LED, высокой максимальной яркостью, отображением более миллиарда цветов, 93-процентным покрытием цветовой палитры DCI-P3, технологией короткого оптического пути (Micro-OD), до 512 и до 2048 зон локального затемнения, процессором AiPQ Pro, акустической системой ONKYO с поддержкой Dolby Atmos, DTS Virtual:X и DTS-HD в младшей серии и звуковой системой Bang & Olufsen в старшей, а также предустановленной операционной системой Google TV.

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