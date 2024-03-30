Телевизор TCL C855 представлен на международном рынке

Компания TCL представила телевизоры серии TCL C855, которая состоит из моделей с диагональю 65, 75, 85 и 98 дюймов. Новинки характеризуются панелями QD-Mini LED, зонами локального затемнения до 2304 у старшей модели, пиковой яркостью до 3500 нит, контрастностью 6000:1, 97-процентным покрытием цветового пространства DCI-P3, разрешением 3840:2160 пикселей, кадровой частотой 144 Гц, поддержкой Dolby Vision IQ и HDR 10+, сертификацией IMAX Enhanced, процессором AiPQ PRO с поддержкой ИИ, акустической системой 2.2.2 от ONKYO мощностью 120 Вт с поддержкой DTS Virtual:X и Dolby Atmos, а также предустановленной операционной системой Google TV. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.