Телевизор TCL P8K оценен от 65 тысяч рублей

Компания TCL выпустила на российский рынок серию телевизоров P8K, в которую вошли модели с диагональю 55, 65, 75 и 85 дюймов. Новинки характеризуются HVA-панелями с технологией QLED, разрешением 3840:2160 точек (формат 4K), кадровой частотой 144 Гц, типичной яркостью от 350 до 450 нит, 93-процентным покрытием цветовой палитры DCI-P3, поддержкой Dolby Vision, HDR10, HDR10+ и HLG, акустической системой ONKYO 2.1 с поддержкой Dolby Atmos и DTS Virtual X, чипом AiPQ Pro с ИИ, предустановленной операционной системой Google TV, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 5, а также интерфейсами HDMI 2.1 (eARC & ARC). Телевизоры оценены от 65 тысяч рублей.