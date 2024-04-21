Телевизор TCL Q10K Pro оценен в 3380 долларов

Компания TCL выпустила на китайский рынок флагманскую линейку телевизоров Q10K Pro, в которую вошли модели с диагональю 65, 75, 85 и 98 дюймов. Новинки характеризуются HVA-матрицами с подсветкой Mini LED, разрешением 4K и кадровой частотой 144 Гц. Модели на 85 и 98 дюймов получили 5184 зоны подсветки, 75 дюймов – 4032 зоны, а на 65 дюймов – 3024 зоны подсветки. Телевизоры также характеризуются максимальной яркостью XDR 5500 нит, 100% покрытием цветового пространства DCI-P3 и 90-Вт акустической системой формата 2.1.2 с поддержкой Dolby Atmos. Новинки оценены в 1125, 1550, 2110 и 3380 долларов соответственно.