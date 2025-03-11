Телевизор TCL QM7K QD-Mini LED TV оценили в 20 тысяч долларов

Компания TCL пополнила ассортимент телевизоров линейкой QM7K QD-Mini LED TV, в которую вошли модели с диагональю 55, 65, 75, 85, 98 и 115 дюймов. Новинки характеризуются матрицей CrystGlow HVA с разрешением 4K, контрастностью 7000:1, кадровой частотой 144 Гц, пиковой яркостью HDR 3000 нит, поддержкой Dolby Vision IQ, HLG и HDR10+, режимом Filmmaker, игровым режимом Game Accelerator (до 288 VRR), сертификацией IMAX Enhanced, поддержкой технологии AMD FreeSync Premium Pro, акустической системой Bang & Olufsen формата 2.2 с поддержкой Dolby Atmos и DTS Virtual:X, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 5, четырьмя интерфейсами HDMI (один с eARC) и предустановленной операционной системой Google TV. Телевизоры оценены в 1300, 1500, 2000, 2500, 4000 и 20000 долларов.

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