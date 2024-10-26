Телевизор TCL Thunderbird 100MAX 2025 оценен в $1260

Компания TCL представила на домашнем китайском рынке телевизор Thunderbird 100MAX 2025, который получил 100-дюймовую VA-матрицу с разрешением 4К. Новинка также характеризуется кадровой частотой до 144 Гц, 512-зонной подсветкой, пиковой яркостью 1200 нит, динамической контрастностью 12000000:1, глубиной цвета 10 бит, 95-процентным покрытием цветового пространства DCI-P3, поддержкой Dolby Vision и HDR 10, сертификацией IMAX, платформой MediaTek MT9653, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, 60-Вт акустической системой с поддержкой Dolby Atmos, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, интерфейсами HDMI 2.1 и HDMI 2.0, разъемами USB-A 2.0 и USB-A 3.0, а также портом RJ45. Телевизор уже появился в продаже по эквивалентной цене в 1260 долларов.

Представлен телевизор Redmi Smart Fire TV 4K 2024…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент недорогих телевизоров моделью Redmi Smart Fire TV 4K 2024, которая …
Лазерный проектор Sony Bravia Projector 9 оценили в $32000 …
Компания Sony пополнила ассортимент лазерных проекторов моделями Bravia Projector 8 и Projector 9, которы…
Представлен 98-дюймовый телевизор Hisense 98S57…
Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров моделью Hisense 98S57, которая основана на 98-дюймовой…
Представлен телевизор Haier M95E…
Компания Haier выпустила на индийский рынок телевизоры серии Haier M95E, в которую вошли модели с диагона…
Представлен 85-дюймовый телевизор Huawei Vision Smart Screen…
Компания Huawei представила телевизоры Vision Smart Screen 4 Pro, которые основаны на 75- и 85-дюймовых п…
144-Гц телевизоры Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025 вышли в Кита…
Компания Xiaomi выпустила на домашний китайский рынок телевизоры серии TV S Pro Mini LED 2025, в которую …
Представлен 100-дюймовый телевизор Hisense E8N Ultra…
Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров серии E8N Ultra вариантом на 100 дюймов по диагонали. …
Представлен 100-дюймовый телевизор Skyworth 100A7E…
Компания Skyworth пополнила ассортимент телевизоров моделью 100A7E, которая получила 100-дюймовую матрицу…
Умный QLED телевизор с саундбаром и Яндекс.ТВ. Обзор и тесты BBK 50LED-8259/UTS2CУмный QLED телевизор с саундбаром и Яндекс.ТВ. Обзор и тесты BBK 50LED-8259/UTS2C
Телевизор на кухню или дачу. Обзор AKAI TA32BF550Телевизор на кухню или дачу. Обзор AKAI TA32BF550
Обзор телевизора Hisense UXKQ Mini-LED XОбзор телевизора Hisense UXKQ Mini-LED X
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor