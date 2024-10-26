Телевизор TCL Thunderbird 100MAX 2025 оценен в $1260

Компания TCL представила на домашнем китайском рынке телевизор Thunderbird 100MAX 2025, который получил 100-дюймовую VA-матрицу с разрешением 4К. Новинка также характеризуется кадровой частотой до 144 Гц, 512-зонной подсветкой, пиковой яркостью 1200 нит, динамической контрастностью 12000000:1, глубиной цвета 10 бит, 95-процентным покрытием цветового пространства DCI-P3, поддержкой Dolby Vision и HDR 10, сертификацией IMAX, платформой MediaTek MT9653, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, 60-Вт акустической системой с поддержкой Dolby Atmos, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, интерфейсами HDMI 2.1 и HDMI 2.0, разъемами USB-A 2.0 и USB-A 3.0, а также портом RJ45. Телевизор уже появился в продаже по эквивалентной цене в 1260 долларов.