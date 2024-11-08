Телевизор Tuvio 4К ULTRA HD OLED Frameless оценен в 102 тысячи рублей

Компания Яндекс выпустила в российскую продажу флагманские умные телевизоры Tuvio 4К ULTRA HD OLED Frameless и Tuvio 4К ULTRA HD Mini-LED Frameless с диагональю экраном 55 и 65 дюймов. Новинки характеризуются панелями с разрешением 3840:2160 точек (формат 4K), кадровой частотой 120 Гц у младшей модели и 144 Гц у старшей, 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ флеш-памяти, акустической системой с поддержкой Dolby Atmos и предустановленной операционной системой Google TV. Телевизоры доступны на Яндекс Маркете по цене от 60 тысяч и от 102 тысяч рублей соответственно.