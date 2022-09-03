Телевизор Xiaomi Gaming TV ES Pro 65 оценен в $580

Сетевые инсайдеры сообщают о старте китайских продаж телевизора Xiaomi Gaming TV ES Pro 65, который получил панель с разрешением 4K и частотой обновления изображения 120 Гц. Новинка также характеризуется интерфейсом HDMI 2.1, поддержкой технологии MEMC, 94% охватом цветовой палитры DCI-P3, однокристальной системой с четырьмя ядрами Arm Cortex-A73, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, двумя динамиками мощностью 25 Вт, предустановленной фирменной оболочкой MIUI for TV 3.0 и поддержкой голосового управления. Цена телевизора составляет 580 долларов.

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