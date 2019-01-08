Телевизор Xiaomi Mi LED TV 4X Pro получит 55-дюймовую OLED-панель

Как сообщают сетевые источники, уже послезавтра компания Xiaomi представит в Индии новый телевизор и звуковую панель. Первый продукт, Xiaomi Mi LED TV 4X Pro с 55-дюймовой OLED-панелью с разрешением 4К, поддержкой расширенного динамического диапазона, глубиной цвета 10 бит, фирменной операционной системой Xiaomi PatchWall и 20-ваттныыми динамиками. Также на презентации покажут звуковую панель Xiaomi Mi Soundbar, которая выйдет за пределы китайского рынка. Будет надеяться, что Xiaomi объявит цены и дату выхода новинок в Европе.