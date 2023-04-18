Телевизор Xiaomi Mi Master 86 Mini LED оценен в $2185

Компания Xiaomi представила флагманский Mi Master 86 Mini LED, который появится в китайской продаже 21 апреля по цене в 2185 долларов. Итак, новинку оснастили 85-дюймовой панелью QD Mini-LED с 1800 зонами локального затемнения, разрешением 4К, частотой обновления изображения 144 Гц, максимальной яркостью 2000 кд/кв.м, 99,5% охватом цветовой палитры BT.709, 99% DCI-P3 и 94,5% пространства Adobe RGB, интерфейсом HDMI 2.1, поддержкой FreeSync Premium Pro, звуковой подсистемой с девятью динамиками мощностью 70 Вт для 3.1-канального звука, Dolby Visio и Dolby Atmos, а также сертификацией IMAX.

Услуги по ремонту ЖК телевизоров…
Сервисный центр Фаст-Сервис занимается…
50-дюймовый Xiaomi TV Q2 оценен в 40 тысяч рублей …
Компания Xiaomi представила в России телевизоры Xiaomi TV Q2, глобальный релиз которых состоялся еще прош…
Телевизор Xiaomi Mi Master 86 Mini LED оценен в $2185…
Компания Xiaomi представила флагманский Mi Master 86 Mini LED, который появится в китайской продаже 21 ап…
Обзор Hisense U7HQ QLED 120 Гц – отличный телевизор для кино…
На протяжении нескольких десятилетий телевизор выполнял единственную функцию — трансляцию эфирной сетки т…
Представлен недорогой телевизор OnePlus TV Y1S…
Компания OnePlus представила на индийском рынке телевизор OnePlus TV Y1S, который обойдется в 270 долларо…
75-дюймовый телевизор TCL C11G оценен в $1625…
Компания TCL пополнила ассортимент флагманских телевизоров моделями C11G, которые получили QLED-панели с …
В Россию привезли новые телевизоры Philips с мощным чипом…
Сегодня компания TPV официально представила в России свои новые модели передовых телевизоров с поддержкой…
Доступные телевизоры Xiaomi Mi TV S65 и S75 появились в прод…
Компания Xiaomi выпустила в Китае телевизоры Mi TV S65 и S75, которые оценены в 435 и 580 долларов. Новин…
Обзор HAIER 55 SMART TV S1. Умный телевизор за разумные деньгиОбзор HAIER 55 SMART TV S1. Умный телевизор за разумные деньги
Лучший телевизор для кухни в 2022. Экспертный и народный рейтингЛучший телевизор для кухни в 2022. Экспертный и народный рейтинг
Обзор Hisense U7HQ QLED 120 Гц – отличный телевизор для киноманов и геймеровОбзор Hisense U7HQ QLED 120 Гц – отличный телевизор для киноманов и геймеров
Какой телевизор купить в 2023 году? Топ 5 вариантов на любой бюджетКакой телевизор купить в 2023 году? Топ 5 вариантов на любой бюджет
Обзор Hyundai H-LED50QBU7500 QLED. QLED телевизор за недорогоОбзор Hyundai H-LED50QBU7500 QLED. QLED телевизор за недорого
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor