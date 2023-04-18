Телевизор Xiaomi Mi Master 86 Mini LED оценен в $2185

Компания Xiaomi представила флагманский Mi Master 86 Mini LED, который появится в китайской продаже 21 апреля по цене в 2185 долларов. Итак, новинку оснастили 85-дюймовой панелью QD Mini-LED с 1800 зонами локального затемнения, разрешением 4К, частотой обновления изображения 144 Гц, максимальной яркостью 2000 кд/кв.м, 99,5% охватом цветовой палитры BT.709, 99% DCI-P3 и 94,5% пространства Adobe RGB, интерфейсом HDMI 2.1, поддержкой FreeSync Premium Pro, звуковой подсистемой с девятью динамиками мощностью 70 Вт для 3.1-канального звука, Dolby Visio и Dolby Atmos, а также сертификацией IMAX.