Телевизор Xiaomi Mi TV 6 OLED 55 оценен в $770

Компания Xiaomi пополнила ассортимент телевизоров линейкой Mi TV 6 OLED, в которую вошли 55 и 65-дюймовые модели за 770 и 1080 долларов соответственно. Новинки характеризуются OLED-панелями разрешением 4К, пиковой яркостью 900 кд/кв.м, 98,5% охватом цветовой палитры DCI-P3, поддержкой Dolby Vision, HDR10+, HDR10 и HLG, узкими рамками вокруг дисплея, толщиной 4,6 мм, аудиосистемой Harman Kardon с четырьмя громкоговорителями по 12,5 Вт, однокристальной системой MediaTek 9638, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, поддержкой голосового управления, голосовым помощником Xiao AI, одним портом USB 3.0 и двумя интерфейсами HDMI 2.0.