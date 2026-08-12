Представлен 240-Гц монитор BenQ Mobiuz EX271QMZ

Компания BenQ пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Mobiuz EX271QMZ, которая получила 26,5-дюймовую матрицу QD-OLED с разрешением 2560:1440 точек. Новинка также характеризуется кадровой частотой 240 Гц, временем отклика GtG 0,03 мс, статической контрастностью 1500000:1, поддержкой HDR10, максимальной яркостью 400 нит в HDR, 99% покрытием цветовой палитры DCI-P3, отображением до 1,07 млрд цветовых оттенков, 120 пользовательскими цветовыми профилями из базы Color Shuttle Game Art Database, поддержкой AMD FreeSync Premium и Motion Blur Reduction, Flicker-Free и Low Blue Light для защиты глаз, двумя интерфейсами HDMI 2.1, одним портом DisplayPort 1.4, 3,5-мм аудиогнездом для наушников, двумя 2-Вт динамиками, подставкой с регулировкой высоты до 10 см, наклона от −5° до 15° и поворота на 15°, а также настенным креплением VESA 100:100 мм. Цена монитора составила 500 долларов.