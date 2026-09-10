Представлен профессиональный монитор Eizo ColorEdge CG3200X

Компания Eizo пополнила ассортимент мониторов своей первой профессиональной моделью ColorEdge на матрице OLED. Новинка под названием ColorEdge CG3200X характеризуется 32-дюймовой панелью QD-OLED с разрешением 4K UHD, частотой обновления 60 Гц, поддержкой нативной кадровой частоты 24 Гц и 48 Гц для контента с соответствующей частотой кадров, пиковой яркостью 1000 кд/кв.м или 300 кд/кв.м по всему экрану, 99-процентным покрытием цветовой палитры DCI-P3, глубиной цвета 10 бит, заводской калибровкой, встроенным калибровочным датчиком с поддержкой ColorNavigator 7, интерфейсом USB-C с поддержкой 60-Вт зарядки, KVM-переключателем и пятилетней гарантией. Монитор станет доступен для покупки в конце года, но цена пока не объявлена.

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