Телевизор Xiaomi Mi TV 6 OLED появился в продаже

Компания Xiaomi дала старт китайским продажам телевизоров линейки Mi TV 6 OLED, в которую вошли 55 и 65-дюймовые модели за 770 и 1080 долларов соответственно. Телевизоры оснащаются OLED-панелями разрешением 4К, пиковой яркостью 900 кд/кв.м, 98,5-процентным охватом цветового пространства DCI-P3, поддержкой Dolby Vision, HDR10+, HDR10 и HLG, тонкими рамками вокруг дисплея, толщиной корпуса 4,6 мм, аудиосистемой Harman Kardon с четырьмя громкоговорителями мощностью по 12,5 Вт, процессором MediaTek 9638, 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти, поддержкой голосового управления, голосовым помощником Xiao AI, одним портом USB 3.0 и двумя разъемами HDMI 2.0.