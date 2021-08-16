Телевизор Xiaomi Mi TV 6 OLED появился в продаже

Компания Xiaomi дала старт китайским продажам телевизоров линейки Mi TV 6 OLED, в которую вошли 55 и 65-дюймовые модели за 770 и 1080 долларов соответственно. Телевизоры оснащаются OLED-панелями разрешением 4К, пиковой яркостью 900 кд/кв.м, 98,5-процентным охватом цветового пространства DCI-P3, поддержкой Dolby Vision, HDR10+, HDR10 и HLG, тонкими рамками вокруг дисплея, толщиной корпуса 4,6 мм, аудиосистемой Harman Kardon с четырьмя громкоговорителями мощностью по 12,5 Вт, процессором MediaTek 9638, 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти, поддержкой голосового управления, голосовым помощником Xiao AI, одним портом USB 3.0 и двумя разъемами HDMI 2.0.

Комментарии и отзывы Xiaomi Mi TV 6 OLED
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