Телевизор Xiaomi Mi TV EA32 оценен в 80 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент бюджетных телевизоров моделью Xiaomi Mi TV EA32, которая стоит в Китае всего 80 долларов. Новинку оснастили металлическим корпусом Unibody с очень тонкой рамкой с трёх сторон, 32-дюймовой панелью с разрешением 1366:768 (формат HD) и стандартной кадровой частотой 60 Гц, 4-ядерной однокристальной системой 1 ГБ оперативной памяти, 8 ГБ встроенной памяти, стереодинамиками, интерфейсом HDMI, двумя портами USB 2.0, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 2,4/5 ГГц и предустановленной программной оболочкой MIUI for TV 3.0 с тремя предустановленными приложениями.

Телевизор Toshiba TV X9900L оценен в $2995…
Компания Toshiba пополнила ассортимент телевизоров серией Toshiba TV X9900L, в которую вошли модели с диа…
85-дюймовый телевизор Toshiba Z600MF оценен в $1300 …
Компания Toshiba пополнила ассортимент телевизоров серией Toshiba Z600MF, в которую вошли модели с диагон…
85-дюймовый телевизор TCL Q10H оценен в $2170…
Компания TCL выпустила в китайскую продажу телевизоры линейки Q10H, которая состоит из моделей с экранами…
Huawei Smart Screen S3 Pro выйдет в 86-дюймовой версии …
Сетевые источники сообщают, что компания Huawei готовит к выпуску 86-дюймовый вариант телевизора Smart Sc…
Представлены бюджетные телевизоры TCL Smart S Class 2023…
Компания TCL пополнила ассортимент недорогих телевизоров линейкой TCL Smart S Class 2023, в которую вошл…
120-дюймовый телевизор Hisense L9H оценен в $6000…
Китайская компания Hisense выпустила серию лазерных телевизоров L9H, в которую вошли модели с диагональю …
Представлены бюджетные телевизоры Kodak 9XPRO…
Компания Kodak пополнила ассортимент недорогих телевизоров серией Kodak 9XPRO, в которую вошли модели с д…
Услуги по ремонту ЖК телевизоров…
Сервисный центр Фаст-Сервис занимается…
Обзор Hyundai H-LED50QBU7500 QLED. QLED телевизор за недорогоОбзор Hyundai H-LED50QBU7500 QLED. QLED телевизор за недорого
Телевизоры Toshiba 8900KE. Абсолютно новое изображение Телевизоры Toshiba 8900KE. Абсолютно новое изображение
4 вещи для вашего дома, которые сделают жизнь в нем проще4 вещи для вашего дома, которые сделают жизнь в нем проще
Обзор realme TV 43 (RMV2004). Надо брать?Обзор realme TV 43 (RMV2004). Надо брать?
Как выбрать телевизор в 2023. Подробный гайдКак выбрать телевизор в 2023. Подробный гайд
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor