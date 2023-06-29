Телевизор Xiaomi Mi TV EA32 оценен в 80 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент бюджетных телевизоров моделью Xiaomi Mi TV EA32, которая стоит в Китае всего 80 долларов. Новинку оснастили металлическим корпусом Unibody с очень тонкой рамкой с трёх сторон, 32-дюймовой панелью с разрешением 1366:768 (формат HD) и стандартной кадровой частотой 60 Гц, 4-ядерной однокристальной системой 1 ГБ оперативной памяти, 8 ГБ встроенной памяти, стереодинамиками, интерфейсом HDMI, двумя портами USB 2.0, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 2,4/5 ГГц и предустановленной программной оболочкой MIUI for TV 3.0 с тремя предустановленными приложениями.