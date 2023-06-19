Телевизор Xiaomi Mi TV EA43 оценен в 195 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент доступных телевизоров моделью Xiaomi Mi TV EA43, которая получила 43-дюймовую панель с разрешением 1920:1080 пикселей (формат Full HD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 60 Гц, углами обзора 178 градусов, 96,7% покрытием площади передней панели, неназванной четырехъядерной однокристальной системой, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ флеш-памяти, программной оболочкой MUI for TV3.0, цельнометаллическим корпусом, двумя 8-Вт динамиками с поддержкой DTS-HD, интерфейсами HDMI 2.0, USB 2.0 и USB 3.0, портом RJ-45, разъемом S.PDIF и адаптером беспроводной связи Wi-Fi 2,4 ГГц/5 ГГц. Телевизор уже доступен для покупки в Китае по рекомендованной цене в 195 долларов, но первые покупатели могут приобрести его за 112 долларов.