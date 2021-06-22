Телевизор Xiaomi Mi TV Q1 75 оценен в 150 тысяч рублей

Компания Xiaomi поделилась подробностями российского релиза топового телевизора Mi TV Q1 75’’. Итак, новинка появится в российской продаже в августе по цене в 150 тысяч рублей. Телевизор характеризуется 75-дюймовой QLED-панелью с разрешением 3840:2160 пикселей (формат 4K), кадровой частотой 120 Гц, поддержкой Dolby Vision и HDR10+, стереодинамиками с поддержкой Dolby Audio, предустановленной операционной системой Android TV 10 с фирменной надстройкой PatchWall, платформой MediaTek MT9611, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi (802.11 a/b/g/n) и Bluetooth 5.0, а также интерфейсами HDMI 2.1, HDMI 2.0, USB 2.0 и Ethernet.