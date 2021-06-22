Телевизор Xiaomi Mi TV Q1 75 оценен в 150 тысяч рублей Компания Xiaomi поделилась подробностями российского релиза топового телевизора Mi TV Q1 75’’. Итак, новинка появится в российской продаже в августе по цене в 150 тысяч рублей. Телевизор характеризуется 75-дюймовой QLED-панелью с разрешением 3840:2160 пикселей (формат 4K), кадровой частотой 120 Гц, поддержкой Dolby Vision и HDR10+, стереодинамиками с поддержкой Dolby Audio, предустановленной операционной системой Android TV 10 с фирменной надстройкой PatchWall, платформой MediaTek MT9611, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi (802.11 a/b/g/n) и Bluetooth 5.0, а также интерфейсами HDMI 2.1, HDMI 2.0, USB 2.0 и Ethernet. Компания Xiaomi поделилась подробностями российского релиза топового телевизора Mi TV Q1 75’’. Итак, новинка появится в российской продаже в августе по цене в 150 тысяч рублей. Телевизор характеризуется 75-дюймовой QLED-панелью с разрешением 3840:2160 пикселей (формат 4K), кадровой частотой 120 Гц, поддержкой Dolby Vision и HDR10+, стереодинамиками с поддержкой Dolby Audio, предустановленной операционной системой Android TV 10 с фирменной надстройкой PatchWall, платформой MediaTek MT9611, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi (802.11 a/b/g/n) и Bluetooth 5.0, а также интерфейсами HDMI 2.1, HDMI 2.0, USB 2.0 и Ethernet. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: 2021-06-22 . Продукт - Xiaomi Mi TV Q1 75 ; Комментарии и отзывы Xiaomi Mi TV Q1 75

ASUS ZenFone 8 Mini получил поддержку бы...

Компания ASUS работает над выпуском серией смартфонов ZenFone 8. Ожидается, что линейка будет включать тр... Компания ASUS работает над выпуском серией смартфонов ZenFone 8. Ожидается, что линейка будет включать тр...

LG представила 4K монитор 27UP850 для ра...

LG представила 4K монитор разработанный для работы с цветом. LG 27UP850 представляет собой 27-дюймовую IP... LG представила 4K монитор разработанный для работы с цветом. LG 27UP850 представляет собой 27-дюймовую IP...

Chuwi CoreBook Xe с дискретным графическ...

Новый ноутбук Chuwi CoreBook Xe будет оснащен дискретным графическим процессором Iris Xe Max и будет запу... Новый ноутбук Chuwi CoreBook Xe будет оснащен дискретным графическим процессором Iris Xe Max и будет запу...

Лучшие бюджетные планшеты. HUAWEI Mediap...

Планшетные компьютеры уже давно сравнялись с ноутбуками по многим параметрам. Сейчас можно найти немало к... Планшетные компьютеры уже давно сравнялись с ноутбуками по многим параметрам. Сейчас можно найти немало к...

LG продолжит выпускать патчи для своих с...

Если вы следите за рынком электроники, то знаете, что компания LG официально сообщила о закрытии своего б... Если вы следите за рынком электроники, то знаете, что компания LG официально сообщила о закрытии своего б...

Обзор Philips Hue Bloom. Умный светильни...

Умное освещение Philips Hue от Signify одно из самых известных в своей категории, включает разные форматы... Умное освещение Philips Hue от Signify одно из самых известных в своей категории, включает разные форматы...

Представлен 4K-монитор LG 27UP650-W...

Компания LG пополнила ассортимент мониторов моделью 27UP650-W, которая получила 27-дюймовую IPS-панель с ... Компания LG пополнила ассортимент мониторов моделью 27UP650-W, которая получила 27-дюймовую IPS-панель с ...