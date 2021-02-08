Телевизор Xiaomi Mi TV Q1 оценен в €1300

Компания Xiaomi пополнила ассортимент телевизоров 75-дюймовой моделью Xiaomi Mi TV Q1, которая получила QLED-дисплей с разрешением 4K. Новинка характеризуется поддержкой Dolby Vision и HDR10+, предустановленной операционной системой Android 10, платформой MediaTek MT9611, интерфейсами HDMI 2.1 с низкой задержкой, поддержкой кадровой частоты 120 Гц, поддержкой консолей нового поколения Xbox Series X и PlayStation 5, полным локальным затемнением в 192 зонах, контрастностью 10000:1 и наличием динамической компенсации качества изображения MEMC. Для первых покупателей телевизор будет доступен по цене в 1000 евро, а его рекомендованная цена составит 1300 евро. Для сравнения, схожий по характеристикам Samsung Q80T стоит 2500 долларов.

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