Телевизор Xiaomi TV A Pro 2025 оценен в 500 евро

Компания Xiaomi пополнила ассортимент телевизоров серией Xiaomi TV A Pro 2025, в которую вошли модели с диагональю 43 и 55 дюймов соответственно. Новинка характеризуется металлическим корпусом, матрицей QLED с разрешением 4K, отображением 1,07 миллиарда цветовых оттенков благодаря технологии Quantum Dot, 94% покрытием цветового пространства DCI-P3, поддержкой технологии MEMC, двумя динамиками с поддержкой Dolby Atmos и DTS Virtual:X, предустановленной операционной системой Google TV, 4-ядерной платформой Cortex A55, 2 ГБ оперативной и 8 ГБ флеш-памяти, адаптерами двухдиапазонного Wi-Fi и Bluetooth 5.0, тремя интерфейсами HDMI с поддержкой eARC, разъемами USB, композитным входом, портом Ethernet, оптическим цифровым аудиовыходом и 3,5-мм гнездом для наушников. Телевизоры уже доступны для покупки на европейском рынке по цене в 300 и 500 евро соответственно.

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