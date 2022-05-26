Телевизор Xiaomi TV ES Pro 86 доступен в Китае

Xiaomi официально представила большой телевизор Xiaomi TV ES Pro 86. Новинка доступна в Китае для предзаказа, реальные продажи стартуют через неделю. Цена новинки составляет 8500 юаней (1270 долларов).

В телевизоре используется 86-дюймовая панель с разрешением 4K, частотой кадров 120 Гц, пиковой яркостью 1000 кд/м2 и 100 зонами подсветки. Модель покрывает 94% цветового пространства DCI-P3. Телевизор работает под управлением MIUI for TV, в основе аппаратной платформы лежит платформа SoC с четырьмя ядрами Arm Cortex-A73. Объем оперативной памяти составил 4 ГБ, флэш-памяти — 64 ГБ. Мощность встроенной звуковой подсистемы составляет 30 Вт.

Xiaomi TV ES Pro 86 заключен в металлический корпус, поддерживает технологию AMD FreeSync Premium, работает с фирменными голосовыми помощниками XiaoAI. Доступные порты: один HDMI 2.1, два HDMI 2.0 и два порта USB.