Телевизор Xiaomi TV S55 Mini LED появился в продаже

Компания Xiaomi дала старт продажам телевизоров TV S65 Mini LED и Xiaomi TV S55 Mini LED на домашнем для производителя китайском рынке. Новинки оценены в 485 и 390 долларов соответственно.

Напомним, что телевизоры оснащаются 55- и 65-дюймовыми матрицами Mini LED с разрешением 4K, частотой обновления 144 Гц, 94% охватом цветового пространства DCI-P3, пиковой яркостью 1200 нит, отображением 1,07 миллиарда цветов, точностью цветопередачи ΔE ≈ 2, поддержкой Dolby Vision, четырехъядерной платформой A73, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти, звуковой системой с поддержкой Dolby Atmos, адаптером Wi-Fi 6, портами HDMI 2.1 и HDMI 2.0, разъемами USB 2.0 и USB 3.0, а также фирменной операционной системой HyperOS «из коробки».
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