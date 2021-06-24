Телевизор Xiaomi получит двойную камеру

Хотя телевизоры со встроенными камерами существуют уже некоторое время, эта функция еще не получила широкого распространения. Встроенная камера позволяет осуществлять видеозвонки на телевизоре в дополнение к дополнительным функциям, таким как управление жестами и распознавание лица и тела. Samsung, Xiaomi и Huawei входят в число производителей, предлагающих телевизоры со встроенными камерами, однако ни один из них не выпустил модель с двумя камерами. Но это изменится, когда Xiaomi анонсирует свой смарт-телевизор следующего поколения — Mi TV 6. По мере приближения даты запуска Xiaomi раскрывает ключевые особенности своего будущего флагманского телевизора, и сегодняшняя новость демонстрирует, что Mi TV 6 будет иметь двойную камеру по 48 мегапикселей каждая. Это первый телевизор в мире, который получит данную систему камер, так что модель, безусловно, достаточно привлекательная.

И, конечно, Mi TV 6 становится действительно впечатляющим умным телевизором. На данный момент выяснилось, что телевизор будет оборудован пространственным звуком, также у него будут встроенные динамики мощностью 100 Вт, Wi-Fi 6, два порта HDMI 2.1, AMD FreeSync Premium для сверхнизкой задержки во время игр и даже сертификат «Разработано для Xbox». Xiaomi также подтвердила, что телевизор будет использовать технологию QLED Quantum Dot и Dolby Vision IQ, функцию, которая позволяет телевизору автоматически настраиваться на окружающий свет. Страшно представить, сколько это всё стоит.
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