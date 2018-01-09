Телевизоры. Что лучше: LG или Samsung?

2018-01-09, Автор - Ленар Хайруллин; [112]

Покупка телевизора сегодня связывается с многочисленными вопросами! И для того, чтобы новое приобретение не стало ошибочным, следует провести тщательный анализ предложенных на рынке моделей!

Телевизор какой марки купить? Каким должно быть расширение для более комфортного просмотра? Какой размер диагонали является оптимальным? Менеджеры супермаркета АБВ проконсультируют во всех самых актуальных вопросах выбора! Для изучения моделей телевизоров из каталога ABV воспользуйтесь ссылкой: https://www.abv.com.ua. Детали также могут быть Вами уточнены по телефонам: (067)6344010, (063)8876220, (050)0755597.

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Samsung или LG? Практические советы выбора от АБВ

Речь идет о двух гигантских корпорациях, находящихся на вершине мирового производства видеотоваров! Обе фирмы славятся высокой технологичностью предложенных ТВ, а также предоставляют широкий модельный ряд телевизоров.

Параметры выбора и сравнение телевизоров Samsung и LG

  1. Качество графики – ключевой момент для большинства покупателей! Зависит это самое качество от технологии изображения, реализуемой в модели:
    • LG в 2018 акцентирует внимание пользователя на плазменных моделях и расширении 4К.
    • Samsung настраивает своего потребителя на ТВ-устройства современные и более конкурентоспособные (LED).
  2. Внешний вид аппарата – это первое, что привлекает наше внимание, как будущего пользователя! При покупке учитывайте не только внешнюю красоту самого телевизора, но и попытайтесь представить его в своем интерьере дома.
    • LG производит агрегаты, выполненные в виде полукруга. Форма большинства позиций из каталога фирмы является несколько вытянутой вперед.
    • Samsung остановились на классических принципах в вопросе дизайна! Вариации бренда имеют формат прямоугольника.
  3. Выбор по «интеллектуальному развитию» телевизора. И ЛЖ и Самсунг занимаются изготовлением «умных» ТВ. Однако по функциональности предлагаемых моделей выигрывают все же Самсунги! Основными «козырями» являются:
    • Пятисегментный интерфейс (удобство).
    • Большая насыщенность цвета.
    • Внедрены графические модули для интерактивного ТВ.
    • Автоматическое обновление прошивки.
  4. Стоимость. Ценовой диапазон обоих северокорейских марок вмещает и бюджетные и дорогостоящие телевизоры. Далее Вы сами определяете цену для себя, регулируя ее рядом факторов:
    • Число опций.
    • Параметры устройства (габариты дисплея).
    • Техническое оснащение.

Резюмирующая рекомендация от АБВ: если на первом месте при покупке стоит удобство и функциональность телевизора, то лучше приобрести Samsung, в иных случаях уместнее будет LG.


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