Телевизоры HYUNDAI BU 7100 выпустили в России

Компания HYUNDAI выпустила на российский рынок серию телевизоров BU 7100, в которую вошли модели с диагональю 43, 50, 55 и 65 дюймов. Новинки характеризуются матрицами IPS с разрешением 4K, кадровой частотой 60 Гц, контрастностью 1200:1, поддержкой HDR 10 и HLG, технологией TruMotion для увеличения частоты кадров и уменьшения размытости изображения во время движения, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, тремя интерфейсами HDMI, портами USB и Ethernet, 3,5-мм аудиогнездом, пультом Magic Remote, предустановленной операционной системой WebOS, совместимостью со смартфонами на Android посредством Screen Mirroring и iOS через AirPlay, а также поддержкой технологии ThinQ на базе ИИ для управления телевизором через приложение.

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