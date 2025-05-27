Телевизоры Hisense U7Q, U7Q Pro, U8Q, E7Q и E7Q Pro представлены в России

Компания Hisense объявила о скором российском релизе QLED-телевизоров Hisense E7Q Pro и E7Q, а также Mini-LED моделей Hisense U7Q, U7Q Pro и U8Q. Серия U7Q Pro включает модели на 55, 65, 75, 85 и 100 дюймов по диагонали. Новинки оснащаются матрицей с подсветкой Mini LED, разрешением 4K, частотой обновления 165 Гц, типичной и пиковой яркостью 500 нит и 2000 нит соответственно, контрастностью 5000:1, 90% покрытием цветового пространства DCI-P3, процессором MT9655 и звуковой системой акустикой 2.1.2 с поддержкой Dolby Atmos и DTS:X.

Телевизоры Hisense E8Q получили панели с светодиодной подсветкой U+Mini LED Halo, разрешением 4K и частотой обновления 330 Гц (на программном уровне), чип Hisense AI H6, 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ встроенной памяти и акустику Devialet Cinema. Цены и дата начала продаж будут объявлены позже.
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